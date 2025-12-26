山頂や離島を除くと、日本で一番早く初日の出が見られるスポットとして人気の千葉県銚子市の犬吠埼。ここにある老舗ホテルが、先月から突然休業状態となり連絡が取れなくなっています。銚子市観光協会担当者：お客さまから10件くらい、旅行会社から2〜3件（問い合わせが）来ています。初日の出を見に来られるお客さんが多いので…年末年始はやはり多いですよね。お客さまに迷惑が掛かっちゃうのが一番困る。『サン！シャイン』が