インスタグラム更新サッカーJ1、鹿島アントラーズの元日本代表MF柴崎岳が26日までに自身のインスタグラムを更新。妻で女優の真野恵里菜、愛犬や第1子とともに過ごすクリスマスの家族写真を公開した。恒例となった一家でのクリスマス投稿に反響が広がっている。心温まる光景だ。ツリーの横に座る柴崎と真野は、落ち着いた色合いのベージュのニットを着用。さりげない「シミラールック」のような装いで、寄り添いながら柔らかな