インスタグラム更新

サッカーJ1、鹿島アントラーズの元日本代表MF柴崎岳が26日までに自身のインスタグラムを更新。妻で女優の真野恵里菜、愛犬や第1子とともに過ごすクリスマスの家族写真を公開した。恒例となった一家でのクリスマス投稿に反響が広がっている。

心温まる光景だ。ツリーの横に座る柴崎と真野は、落ち着いた色合いのベージュのニットを着用。さりげない「シミラールック」のような装いで、寄り添いながら柔らかな笑みを浮かべている。愛犬と我が子の姿もあり、一家で聖夜を祝った。

実際の画像をインスタグラムで公開。家族でのクリスマス投稿はここ数年、毎年欠かさず続けており、ファンからは温かな声が続々と寄せられている。

「素敵な家族写真」

「さりげなくお揃の感じが素敵です」

「お待ちしておりました！これがないと年越せません！」

「最高のXmasプレゼントありがとう！」

「待ってました〜良い年末年始をお過ごしください」

鹿島で主将を務めた柴崎は、中盤の要としてチームを牽引。鹿島は今月6日の最終節で横浜F・マリノスを下し、9年ぶり9度目のJ1リーグ制覇を果たした。



（THE ANSWER編集部）