¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÇÈÍð´Þ¤ß¤ÎÍÇÏµÇ°¡¡·êÅÞµ¼Ô¿ä¾©¤ÎÄ¶Âç·ê£²Æ¬¤¬¥Ó¥Ã¥°¤ÊÌ´¤ò¤â¤¿¤é¤¹!?
¡¡2025Ç¯¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤â¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª½µ¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡Ê12·î28Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤À¡£
¡¡²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï£µ¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡£¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇÏ·ô·÷³°¤ËÄÀ¤ó¤À¤³¤È¤â£´²ó¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢ÉúÊ¼¤ÎÂæÆ¬¤âÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¡¢ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤«¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤¬Ãæ¿´»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö£±¶¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎºäËÜÃ£ÍÎµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê11·î£²Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤òÀ©¤·¡¢Â³¤¯£Ç£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê11·î30Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç¤â¾¡¤Ã¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤³¤½ÉÔºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¤Ïº£Ç¯¤â¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤òÉ®Æ¬¤ËÌò¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤æ¤¨¤Ë¥ì¥¬¥ì¥¤¥é°Ê³°¤Ë¤â¡¢ºòÇ¯¤Î£³ÃåÇÏ¤Ç¡¢º£½Õ¤Î³¤³°£Ç£É¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£´·î£µÆü¡¿¥á¥¤¥À¥ó¡¦¼Ç2410£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¤¿¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤ä¡¢£Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£´·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ÇÂ×´§¤ò¿ë¤²¤Æ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤â£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤é¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î"°ìËÜ¤«¤Ö¤ê"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¤Ï³ä¤ì¤½¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤ÏÁý¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤³¤ì¤éÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿ÌÌ¡¹°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ÂÀÓÇÏ¤¬¥º¥é¥ê¡£ÎãÇ¯¤Ë°ã¤ï¤º¡¢¤«¤Ê¤êßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ºäËÜµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Ï³Î¤¿¤ëÆ¨¤²ÇÏ¤¬ÉÔºß¤Ç¡¢ºÇÆâÏÈ¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÁ°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤ÇÏ¤¬²¿Æ¬¤«¤¤¤Þ¤¹¡£Î³¤¾¤í¤¤¤Î£³ºÐÀ¤Âå¤È£´ºÐÀ¤Âå¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¶ÚÆì¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Êë¤ì¤ÎÂç°ìÈÖ¡£¾®²ó¤ê¤ÎÃæ»³¥³¡¼¥¹¤ò£±¼þÈ¾¤âÁö¤ëÄ¹µ÷Î¥Àï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ú¡¼¥¹¤äÅ¸³«¤Ò¤È¤Ä¤ÇÇÈÍð¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ºäËÜµ¼Ô¤Ï£²Æ¬¤Î·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡££±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢Á°Áö¤Î£Ç¶¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¡Ê11·î£¹Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ç½é¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¡Ê¤»¤ó£·¡Ë¤À¡£
¡Ö£·ºÐ¤Ë¤·¤Æ½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤È¡¢¼ÂÀÓÅª¤Ë¸«Îô¤ë¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì´º¤ÊÂçÆ¨¤²¤Ç£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä¾¶á£²Áö¤ÎÁö¤ê¤«¤é¤Ï¡¢°ìÈ¯¤ÎÌ´¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÇÏµÇ°¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¡¡photo by ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ/¥¢¥Õ¥í
¡¡2008Ç¯¤Î¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ä2017Ç¯¤Î¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶¯¤¤Æ¨¤²ÇÏ¤¬²¡¤·¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉúÊ¼¤Ë¤è¤ë"Âç»Å»ö"¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£15ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÆ¨¤²¤¤Ã¤¿1992Ç¯¤Î¥á¥¸¥í¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¡£¤Þ¤¿¡¢13ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤ËÆ¨¤²Ç´¤Ã¤¿2002Ç¯¤Î¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¥·¥Á¡¼¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥è¡¼¥¤¥É¥ó¤Î¥¥ìÌ£¾¡Éé¤Ç¤ÏÊ¬¤¬°¤¤ÇÏ¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤Ã¤ÆÈÖ¶¸¤ï¤»¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¶¥ÇÏ¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡£Á°¡¹¤Ç±¿¤ó¤Ç¡¢Å¸³«¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°È¾å¤Î¾¾ËÜÂçµ±µ³¼ê¤¬¡Ø¸å¤í¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Îµ¡·ù¤ò°¤¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢Ä¾Àþ¡¢Ä¾Àþ¤Ç°ú¤Î¥¤·¤Æ¡¢´°àú¤Êµ³¾è¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿£²ÁöÁ°¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¦Ã°Äº£Ó¡Ê£¹·î£·Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç2600£í¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê"¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê"¤Î¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·¿¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤âÌÂ¤¤¤Ê¤¯Æ¨¤²¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿ºîÀï¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Ï¤º¡£Î¥¤ì¤¿£²ÈÖ¼ê¤Ë¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬¤Ä¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Íî¤Á¤Ä¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸åÂ³¤ÏÆ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Á°Áö¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤Ç¤â¡¢¸þÀµÌÌ¤ÇÂç¤¤¯¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¡¢Â©¤òÆþ¤ì¤¿£³¡Á£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¸åÂ³¤Ëº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤ÏÆóËç¹ø¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£°È¾å¤¬´°Á´¤Ë¼ê¤ÎÆâ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Îµ÷Î¥¤äÉñÂæ¾ò·ï¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Âç¶î¤±¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡ºäËÜµ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤À¡£
¡ÖÁ°Áö¤Î£Ç£É¥Þ¥¤¥ëCS¡Ê11·î23Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë£µÃå¤«¤é¤ÎÎ×Àï²áÄø¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¼ÂÀÓ¤«¤é¤â·Ú»ë¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢´Å¤¯¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤Î£Ç¶ËèÆü²¦´§¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤òºÇ¸å¤ËÇòÀ±¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¤Ç¤Ï£²Ãå¤È¹¥Áö¡£Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢¹üÀÞÌÀ¤±¤Î¶á£³Áö¤âÃå½ç¤Û¤ÉÂç¤¤¯Éé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÄê¤·¤¿Àè¹ÔÎÏ¤ÈÁê¼ê¤Ê¤ê¤ËÁö¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î»ý¤ÁÌ£¡£½é¤á¤Æ¤Î2500£íÀï¤Ç¡¢¿·Ì£¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢£³ÂåÊì¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ô¥¡¥ê¥å¡¼¤Ï¡¢1993Ç¯¤Îºù²Ö¾Þ¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤òÀ©¤·¤¿£²´§ÌÆÇÏ¥Ù¥¬¤ÎÊì¤Ç¡¢°ìÂ²¤Ë¤Ï1999Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬¤Ê¤É³èÌöÇÏ¤¬Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡¢Éã¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥ê¥é¥ó¥Æ¡¢ÊìÉã¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥º¥¿¥¤¥à¤È¤¤¤¦·ìÅýÇØ·Ê¤«¤é¤Ï¡¢µ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ê¨¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸³«Åª¤Ë¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Î¸å¤í¤¢¤¿¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¤·¤Ö¤È¤µ¤òÀ¸¤«¤»¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â......¡×
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¡½¡½ÍÇÏµÇ°¡£¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿£²Æ¬¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¤ÊÌ´¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£