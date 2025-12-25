岩谷産業は12月22日より、カセットこんろとストーブの両機能を備えた新商品「イワタニカセットフー こんろ&ストーブ “イザまる”」を、全国のホームセンター、家電量販店、公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」等にて順次販売している。「イワタニカセットフー こんろ&ストーブ “イザまる”」「イワタニカセットフー こんろ&ストーブ “イザまる”」は、「ごとく付きしる受け」を装着すれば通常のカセッ