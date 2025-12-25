親自身のスマホ使用は子どもにどんな影響を与えているのか。スタンフォード学習促進センターで責任者を務めるイザベル・C・ハウさんは「子どもといる時間に親がスマホを使うと、子どもは親とのやり取りを避けるようになる。その結果、子どものときに育まれるべき人間関係を発展させる能力や学業成績にも影響が出る」という――。※本稿は、イザベル・C・ハウ（著）、高山 真由美（翻訳）『自ら学ぶ子どもの育て方』（KADOKAWA）の