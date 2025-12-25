※本稿は、イザベル・C・ハウ（著）、高山 真由美（翻訳）『自ら学ぶ子どもの育て方』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／triocean ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／triocean

■スマホに夢中な親を子供はどう見ているか

子どもとスクリーンに関してやきもきするのはよくあることですが、あまり語られないのは、親たちも途方もない時間をジャンクテック（有害テクノロジー）に浪費している事実です。気の散った状態での子育ては、小さな学習者たちにとって、彼ら自身のジャンクテックの摂取よりさらに大きな懸念事項になりえます。

10人のアメリカ人のうち6人が、電子機器に向かっている時間は子どもより長いと答えています。その結果にはハッとさせられます。子どもたちの圧倒的多数が、親がオンラインで過ごしているせいで寂しい思いをしているのですから。

アメリカの発達心理学者・エドワード・トロニックが行った「無表情」の実験というものがあります。最初は赤ちゃんと温かいやりとりをしていた親が、その後突然無表情になり、反応しなくなるというものです。赤ちゃんは反応がないことに苛立ち、親を再び引きこもうとします。

これと似た研究で、親が気持ちをスマートフォンに向けたとたん、乳児はすぐに泣きだして身をよじり、親の関心を取り戻そうとすることがわかりました。さらに、子どもと親のあいだに生じた脳波の同期が、スマートフォンを使っているあいだは断ち切られることも判明しています。

■親がスマホに夢中になっている時間は意外と長い

最近、公園のそばで時間を過ごしたことのある人なら誰でも、親たちがみんな何らかのデバイスを使っていることに気づいたはずです。公園で20分のあいだ50人の親を観察した結果、親たちの4分の3が、その時間のほとんど（17.5分）を、モバイル機器を使いながら過ごしていました。そう、親がデバイスに気を取られている時間は長いのです。

その結果、公園での事故が増えているのですが、これは意外ではありません。ある研究者が、AT＆Tの携帯電話の電波が新しく入るようになったエリアを観察したところ、そのエリアの5歳未満の子どもが緊急治療室に運ばれる割合が5パーセント増加したそうです。親たちが新たにモバイル通信を使えるようになった場所です。

■スマホは見えているだけで会話の質が下がる

大人の無益なスクリーンタイムは、子どもの対人知性（あらゆる社会的状況、個人的状況において、他者を理解し、適切にふるまい、うまくやりとりをする能力）と健全な発達に及ぼす影響の観点からすると、子ども自身のスクリーンタイムと同程度に心配です。

研究者のブランドン・マクダニエルが「テクノロジーの干渉（テクノフィアランス）」と呼ぶ現象――デバイスが原因で人とのコミュニケーションが中断されることで、誰がデバイスを使っているかは問題ではない――に、社会的に取り組む必要があります。わたしたちはおおむねこの現象に気づいていて、罪悪感を覚えたりもしているのに、みんなオンラインでのやりとりを自制するのが下手なのです。

スマートフォンは、人とのつながりを優先する文化を阻害してきました。顔を合わせての会話の最中に、目に見える場所に携帯電話が置いてあるだけでも、親密さや相手との結びつきや会話の質にネガティブな影響を及ぼします。

写真＝iStock.com／Pressmaster ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pressmaster

■スマホがそばにあるとやりとりを楽しめなくなる

エセックス大学のアンドルー・シュビルスキーとネッタ・ワインスタインが、知らない人同士を招いて狭いスペースで会話をしてもらうという実験をしました。会話の糸口になるお題は、「先月あったおもしろい出来事」です。

一部のペアがやりとりをしているあいだには、目に見える場所にスマートフォンが置かれていて、べつの何組かではスマートフォンの代わりに紙のノートが置かれています。すべてのペアである程度のつながりはできましたが、スマートフォンがそばにあったペアのほうが苦労しました。自分たちのあいだにできつつあった関係の質をより低く評価し、会話の相手のことをあまり共感してくれず信用できないと感じたのです。

スマートフォンは、たとえ使わなくても社会的な交流の邪魔になりうることがこの研究によって示されました。個人的に大事に思っていることを話そうとするときに、この影響がとくに大きくなります。

スマートフォンの影響で知らない人同士が笑みを交わす頻度が下がり、全体的に人との直接のやりとりがあまり楽しめなくなるのです。そして、子どもたちが健やかに育ち、学ぶためのカギは、大人がそばにいて積極的に関わることです。それはずっと以前からわかっています。

■子供の自尊心に傷がつき、学業成績にも影響する

親がデジタル機器に夢中になっているときに子どもが割って入ろうとすると、その後のやりとりは機器類がないときに起こるやりとりと比べて質の低いものになります。親は画面を見ている最中に邪魔されるとあまり意味のある反応ができず、子どもがその反応を敵意のように受けとめることにもつながります。

その結果、子どもはすぐに親が画面を見ているときのやりとりを避けるようになります。邪魔をするとネガティブな反応しか引きだせないからです。これが身の入らないやりとりの悪循環を引き起こして、子どもの自尊心に悪影響を及ぼし、全般的に親子の関係を弱めます。

親子のやりとりの頻度と質が低下すると、子どもの発達にさまざまな影響が出ます。親のスクリーンタイムが「共同注意」の育成を阻むのです。つまり、人が興味を持っているものに自分も注意を向ける能力が育たなくなります。

共同注意は、一生を通して子どもの社会化にきわめて重要な役割を果たし、健全な人間関係を発展させる能力にも、学業成績にも影響します。たとえば養育者と一緒にテレビや動画を視聴するという、ただそれだけの行為が、幼い子どもの言語の習得を支えます。

■シンガポールのマクドナルドが行った「スマホオフ運動」

2010年代のはじめにボストンの研究者たちが、ファストフード・レストランでひとり以上の子どもと食事をしている養育者55人を観察しました。程度はさまざまですが、40人の大人が携帯電話をいじっていました。子どもからほぼ完全に注意が離れている大人もいました。養育者の気を引こうとする子どもたちの試みはことごとく無視されました。

イザベル・C・ハウ（著）、高山 真由美（翻訳）『自ら学ぶ子どもの育て方』（KADOKAWA）

その後の研究で、母親の4分の1が無意識のうちにつねにスマートフォンを使っており、そういう母親は子どもとの言葉のやりとりも、非言語のやりとりもかなり少ないことがわかりました。

子どもの72パーセント、そして親の69パーセントが食事中にスマートフォンを使っているという調査結果を受け、マクドナルドはシンガポールの店舗で「ファミリー・プレイデート」というプログラムを試験的にはじめました。親たちに、所持しているデバイスをロッカーに預けてもらうのです。「フォン（電話）はオフ、ファン（楽しみ）はオン」をスローガンに、ハッピーセットをハッピーなテーブルに届けようとするプログラムが展開されました。

残念ながら、試みは短期間で終わりました。ロッカーがあまり使われなかったのです。

■親の気を引くための行動が「悪さ」に見えてしまう

ほんのときどき親の注意が途切れるだけなら、必ずしも弊害をもたらすわけではなく、むしろ子どものレジリエンスの発達につながることもあります。しかしくり返し、持続して気が逸れるのはまたべつの問題です。スマートフォンの使用は中毒に似た症状を引き起こします。

注意散漫になった大人たちは、電話を使っているときに邪魔をされると苛立ち、子どもの感情のサインを見逃すだけでなく、完全に誤解することもあります。うわの空の親は注意深い親よりも簡単に動揺し、子どもが注意を引こうとしているだけなのに悪さをしていると思いこみます。

人と人とのつながりは、デジタルを中心に動く社会のなかでも深めることはできますが、養育者や教師には特有の責任があります。テクノロジーの浸透を受けいれつつ人間関係を築くには、技術によるメリットを活用することと、子どもの全体的な発達を守ることのあいだで注意深くバランスをとることが必要です。

親や養育者はジャンクテックの使用について、社会的、情緒的、身体的成長に欠かせない実世界での体験を補うだけにとどめるように、子どもたちにも、自分たち大人にも――とりわけわたしたち大人自身に――目を配らなければなりません。顔を合わせてのやりとりや、外遊びや、実体験型の活動はこのうえなく重要なのです。

オンラインでの経験を危険のないように保護することもとても大事です。そこには安全なデジタル環境と、早いうちからデジタルやAIに関するリテラシーを高めることが含まれます。テクノロジーが人生初期の絆に強力な影響を与えるなかにあっても、正確な情報にもとづいた、倫理的でバランスのとれたアプローチによって、温かい、本物の人間関係が守られるのです。

写真＝iStock.com／maroke ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke

幼いころの人間関係は人生を変える愛の力によって支えられています。愛はただの感情ではありません。愛は大きな自然の力であり、わたしたちはそのほんの一端を理解しはじめたばかりなのです。

イザベル・C・ハウスタンフォード学習促進センター責任者

2児の母。経験豊富なインパクト投資家としてオミダイア・ネットワークとイマジナブル・フューチャーズにて、アメリカの教育関連事業をリードした経歴を持つ。ハーバード・ビジネス・スクールから「最も刺激的な女性トップ100 人」の１人に選出。2021 年GlobalMindED から「インクルーシブ・リーダー賞（幼児教育分野）」を受賞。2025 年ASU-GSVより「教育におけるAI 革命をリードする女性」の１人として認められる。

（スタンフォード学習促進センター責任者 イザベル・C・ハウ）