カーリング界の「月見草」「明日、絶対に（勝って）終わらせます」カナダ・ケロウナでの最終予選で五輪出場決定まであと1勝に迫ると、カーリング女子日本代表を率いる吉村紗也香（33歳、フォルティウス）はそう言い切った。近年の彼女は自身の思いをストレートに言葉に乗せる。もともと、弁が立つほうでも言語化が得意なわけでもない。どちらかといえば人見知りで、周囲に気を遣うタイプだ。だが、自他ともに認める負けず嫌いであ