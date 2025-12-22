高市早苗首相は2025年12月22日、アニメや音楽など日本のコンテンツ産業の関係者と首相官邸で会談した。この意見交換会に出席した参加者との写真をXに投稿すると、「とんでもねぇメンバーすぎて吹いたw」など驚きの反響が寄せられている。「面子が面白くて素晴らしいです！」意見交換会には、アーティストのデーモン閣下さんやこっちのけんとさん、Awichさん、音楽プロデューサーの小室哲哉さん、現代美術家の村上隆さん、映画監督