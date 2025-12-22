快進撃が続く中国EV市場に変調が見え始めた。そこには中国産業政策の構造的課題が存在する。自動車アナリストの中西孝樹さんの著書『トヨタ対中国EV』（日経BP）より一部を紹介する――。（第3回）写真＝iStock.com／Nikada※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Nikada■中国自動車産業に響く不協和音筆者は2025年4月の上海モーターショー、6月には広州・深圳地域のメーカーを訪問した。そこで耳にしたのは、中国自動車