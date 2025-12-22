¤Ê¤¼Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÀä¹¥Ä´¤ÎEVºÇÂç¼êŽ¥BYD¤Îµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤«¡ÄÃæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¥¦¥é¤Ë¤¢¤ë¹½Â¤ÌäÂê
¢£Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¶Á¤¯ÉÔ¶¨ÏÂ²»
É®¼Ô¤Ï2025Ç¯4·î¤Î¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡¢6·î¤Ë¤Ï¹½£¡¦¿¼圳ÃÏ°è¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¶Á¤¯ÉÔ¶¨ÏÂ²»¤Ç¤¢¤ë¡£ÀïÎ¬»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¿ä¿Ê¤ËÆÍ¤¿Ê¤àÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤È¡¢¶È³¦¤Î·òÁ´²½¤òµá¤á¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤ëÃæ±ûÀ¯ÉÜ¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤Ê²¹ÅÙº¹¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥ã¥ª¥ß¤ÎSU7¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¿µ½Å»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤ëÂç¤¤Ê·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£À¤³¦¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿SDV¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬·Ç¤²¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢²áÇ®¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¶¥Áè¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¡¢µ»½Ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½ÏÀ®¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬º£¸å¿Ê¤á¤ëL3±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÖºÜ¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈAI¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¼«Î§·¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Î¶¨Ä´¤ò¤è¤ê½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Î°ÂÁ´À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÆ°²è¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Íµ¤¼«Æ°¼Ö¥¢¥×¥ê¡Ö懂¼ÖÄë¡Ê¥É¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÀìÌçÆ°²è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£°ÂÁ´À¤òµá¤á»Ï¤á¤¿Ãæ¹ñ¥æ¡¼¥¶¡¼
懂¼ÖÄë¤Ï¡¢¿·¼Ö¡¦Ãæ¸Å¼Ö¤Î¸¡º÷¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢Èæ³Ó¡¢»î¾èÆ°²è¡¢²Á³Ê¾ðÊó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Ùµ²»¡Ê¥É¥¦¥¤¥ó¡áÃæ¹ñÈÇTikTok¡Ë¤Ç¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï830Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
Æ°²è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎC¡ÝNCAP°ÂÁ´É¾²Á¤ò¼Â¼ÖÁö¹Ô¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¤Î»ö¸Î°Ê¹ß¤Ï¡¢NOA¤Ë¤è¤ë¼ÂºÝ¤Î¹âÂ®Áö¹Ô¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤ò±ÇÁü¤ÇÎ®¤·¡¢»ö¸Î½Ö´Ö¤Î±ÇÁü¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ó¤ê¤ÎÆâÍÆ¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
100Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï10ËÜ¤òÄ¶¤¨¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ö216Crashes¡×¤ÎÆ°²è¤Ï¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡ÊÃæ¹ñÈÇYouTube¡Ë¤À¤±¤Ç217Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ã±¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´À¤ò¹ØÇãÈ½ÃÇ¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¹¶·âÅª¤ÊÃÍ²¼¤²¤ò»Å³Ý¤±¤ëBYD
2025Ç¯5·î23Æü¡¢BYD¤Ï²¦Ä«¡Ê¥À¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥£¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ä³¤ÍÎ¡Ê¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É22¼Ö¼ï¤ò°ìµ¤¤ËÂçÉýÃÍ²¼¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡¢¥·¡¼¥¬¥ë¤Ç20¡ó¡Ê5.3Ëü¸µ¡¢Ìó100Ëü±ß¡Ë¡¢¥·¡¼¥ë07DM¡Ýi¤Ï¼Â¤Ë34¡ó¡Ê10.3Ëü¸µ¡¢Ìó200Ëü±ß¡Ë¤â´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¡£
Á´¹ñ¾èÍÑ¼Ö»Ô¾ì¾ðÊóÎþÀÊ²ñ¡ÊCPCA¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯1¡Á4·î¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇä²Á³Ê¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ²¼¤²¤¬EV¤Ç2Ëü7000¸µ¤Ë¤âÃ£¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼ý±×À¤Î°²½¤È¶È³¦Ãá½ø¤ÎÍð¤ì¤ËCPCA¤¬¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿ÌðÀè¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
BYD¤Î¹¶·âÅª¤ÊÃÍ²¼¤²¤Ë¤è¤ëÈÎÇäÊý¿Ë¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜÉ¸¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÃÍ°ú¤¤Ï°ìÃÊ¤È·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£BYD¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï²áµî¤ËÈÎÇä¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾®Çä²Á³Ê¤ÎÊÑ¹¹¤òÉÑÈË¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡ÊÈÎÇä¾©Îå¶â¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÃÍ°ú¤¡Ë¤Ç¥×¥é¥¤¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎBYD¤ËÄÉ¿ï¤·¤Æ¤¤¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¥Û¥ó¥À¤Ï2023Ç¯¤Ë2Ëü¸µ¡ÊÌó40Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿1ÂæÅö¤¿¤êÊ¿¶ÑÃÍ°ú¤¶â³Û¤ò¡¢BYD¤Î5·î¤ÎÃÍ²¼¤²¸å¤Ë¤Ï5Ëü¸µ¡ÊÌó100Ëü±ß¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Àª¤¤¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤ëÃæ¹ñ¤ÎEV»Ô¾ì
¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä¹¾ëµ¥¼Ö¡ÊGreat Wall Motor¡Ë¤Îò²·ú·³(¥¦¥§¥¤¡¦¥¸¥¨¥ó¥¸¥å¥ó)²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹±Âç¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶È³¦¤¬ÉÔ·òÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÄËÎõ¤ÊÈãÈ½¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨1¡Ë
¹±Âç¥°¥ë¡¼¥×¤È¸À¤¨¤ÐÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ÎÃæ¤Ç·Ð±ÄÇËÃ¾¤ò·Þ¤¨¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë6·î7Æü¤Ë¥¸¡¼¥ê¡¼¤ÎÍÌ³ØÎÉ(¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥ä¥ó)ÉûÁíºÛ¤Ï¼«Æ°¼Ö²ñµÄ¤Ç¡Öò²»á¤Ï½ã¿è¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶È³¦¤ÎÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤À¡×¤Èò²²ñÄ¹¤Î¸ÀÆ°¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¡Ê¢¨2¡Ë
¶È³¦Æâ¤ÎÃÔÏÃ¤²¤ó¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢Àä¹¥Ä´¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñEV»Ô¾ì¤ÎÊÑÄ´¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë°ìËë¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¡ÊCAAM¡Ë¤Ï¡Ö¸øÊ¿¤Ê¶¥ÁèÃá½ø¤Î°Ý»ý¡¢»º¶È¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¾§¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Á´´ë¶È¤¬Ë¡Îá¤ò½ç¼é¤·¸øÀµ¤Ê¶¥Áè¸¶Â§¤ò¼é¤ë¤³¤È¡¢¢Í¥°Ì´ë¶È¤Ï»Ô¾ìÆÈÀê¤òÈò¤±Â¾¼Ò¤Î¸¢Íø¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¡¢£Ë¡Åª¤ËµöÍÆ¤µ¤ì¤ë²Á³ÊÄ´À°¤ò½ü¤¡¢¸¶²Á³ä¤ìÈÎÇä¤äµõµ¶¹¹ð¤Î¶Ø»ß¡¢¤¼«¼çÅª¤ÊÅÀ¸¡¤ÈÀ§Àµ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÉÊ¼ÁÄã²¼¤ä¾ÃÈñ¼ÔÈï³²¤òËÉ¤°¤³¤È¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹©¶È¾ðÊó²½Éô¡ÊMIIT¡Ë¤Ï¡Ö²Á³ÊÀïÁè¤Ë¤Ï¾¡¼Ô¤âÌ¤Íè¤â¤Ê¤¤¡×¤È¡¢CAAM¤Î¹Í¤¨¤Ë±è¤Ã¤ÆÉÔ¸øÀµ¶¥Áè¤äµõµ¶¹¹ð¤Ø¤Î´Æ»ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¼ÂÂÖ
BYD¤Î²Á³Ê¹¶Àª¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ÈÀïÎ¬»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤²á¤®¤¿¶¥Áè·ã²½¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¹½Â¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÃæ±ûÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
»º¶È¤¬´¤²ò¤·À¤³¦¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿»þ¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Î´ðÈ×¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¤Î¹ÔÆ°¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¡£2025Ç¯6·î1Æü¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¡Ê¹ñÌ³±¡¡Ë¤ÏÃæ¾®´ë¶ÈÊÝ¸î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÂå¶â»ÙÊ§ÊÝ¾ã¾òÎã¡×¤Î²þÀµ¤ò¸øÉÛ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿½ÅÂç¤Ê¿·¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£Âç´ë¶È¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤¬Ç¼ÉÊ¸å60Æü°ÊÆâ¤ËÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
BYD¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÏEV¤ÇµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò±äÄ¹¤·¡¢¼ê·Á¤ÎÅÅ»Ò·è»»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç±¿Å¾»ñ¶â¤ò²Ô¤®¡¢ÌµÍø»Ò¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤¬ÃÍ°ú¤¶¥Áè¤Î¸¶»ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤Ç·×»»¤¹¤ë2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇã³ÝºÄÌ³²óÅ¾Æü¿ô¤Ï¡¢BYD127Æü¡¢¥¸¡¼¥ê¡¼127Æü¡¢Ä¹¾ëµ¥¼Ö163Æü¤Ç¡¢³µ¤Í4¡Á5¥«·î¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£Àè½Ò¤ÎÅò¿Ê(¥¿¥ó¥¸¥ó)»á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢Ç¼ÉÊ¤«¤é¸½¶â²½¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢BYD¤Ç210¡Á270Æü¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæ¹ñÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤â90¡Á270Æü¤ÈÈó¾ï¤ËÄ¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºÄÌ³¤ÏÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¾å¤Î¶â³Û¤è¤ê¤â5Ãû±ßÂ¿¤¤
ÉôÉÊÇ¼Æþ¤Î90Æü°ÊÆâ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ËÇã³Ý¶â¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¸½¶â¤Ç»ÙÊ§¤¤¡¢»Ä¤ê¤Ï¼ê·Á¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î°ìÈÌÅª¼è°ú¤Ç¤¢¤ë¡£BYD¤ÏÆÈ¼«¤ÎÅÅ»Ò·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡Öíìïº¡ÊD¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë¡×¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëºÄ¸¢¤Ç·èºÑ¤ò¤¹¤ë¡£
D¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¤½¤³¤«¤é180Æü¸å¤Ë¸½¶â²½¡Ê¸½¶â²½¤ËºÇÂç270Æü¤¬É¬Í×¡Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎÇã³Ý¶â¤Î·èºÑ¤ËD¥Á¥§¡¼¥ó¤òÍÑ¤¤¡¢²¼ÀÁ¤±¤Ï¤½¤Î²¼ÀÁ¤±¤ËD¥Á¥§¡¼¥ó·èºÑ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Á´ÂÎÇÄ°®¤¬º¤Æñ¤ÊºÄ¸¢¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ËÌ¢±ä¤¹¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¾å¤Ç¤Ï90ÆüÌÜ¤Ë»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇã³ÝºÄÌ³¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï·èºÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÄÌ³¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò1¤Ä¤Î¡Ö²¾Àâ¡×¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤¬¹á¹Á¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëGMT¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï90Æü¤òÄ¶¤¨¤ëÇã³Ý¶â¤òºÄÌ³¤È¤·¤Æ²ñ·×¿ôÃÍ¤ËÄ´À°¤òÆþ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÄÌ³¤ÏÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¾å¤Î¶â³Û¤è¤ê¤â5Ãû±ßÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¢£BYD¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê
BYD¤Ð¤«¤ê¤ËÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤Î¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¸½¶â»ÙÊ§¤¤¤è¤ê¤â¼ê·Á·èºÑ¤¬¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¾¦¶È¼ê·Á¤äD¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅ»Ò¼ê·Á¤Ç¤Î»ÙÊ§·«±ä¤Ù¤ò¤·¡¢»ñ»ºµ¬ÌÏ¤ò°µ½Ì¤¹¤ë²ñ·×¼êË¡¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ»º¶ÈÀ¯ºö¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡Ö¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ÙÊ§´ü´Ö¡Ê¶È³¦Ê¿¶ÑÌó180Æü¡Ë¤ò60Æü¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ²Ã¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢ºâÌ³¥³¥¹¥È¤¬°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤à¡£¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¡¢À®Ä¹¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¾òÎã¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Â»Ü´ð½à¤Î¾ÜºÙ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Åò»á¤Ï²ò·è¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼17¼Ò¤ÏBYD¤òÉ®Æ¬¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë60Æü°ÊÆâ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ËÌµþµ¥¼Ö¡¢¾å³¤µ¥¼Ö¤Ï¾¦¶È¼ê·Á¤äÅÅ»Ò¼ê·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¶âÊ§¤¤¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÏÅöÁ³¤³¤ì¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤â¡¢Æñ¤·¤¤ÊÑ³×¤È¤Ê¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÇ§¼±¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ãæ±ûÀ¯ÉÜvsÃæ¹ñ¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì
²á¾ê¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤ÈÉÔ·òÁ´¤ÊEV»Ô¾ì¤ÎÎÌÅª³ÈÂç¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢¼Á¤òÈ¼¤¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»Ô¾ì¤ØÅ¾´¹¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¤Î¶¯¤¤°Õ»×¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¸½ºß¤ÎEV»Ô¾ì´Ä¶¤ò¡ÖÆâ´¬¼°¶¥Áè¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°ìÏ¢¤ÎÀ§ÀµÁ¼ÃÖ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¹½¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆâ´¬¡×¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤¬Çö¤¤¤¬¡¢²ÁÃÍ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë²áÅÙ¤ÎÃÍ°ú¤¤äµõµ¶¹¹ð¡¢²áÅÙ¤Ê¶¥Áè¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£²áµî¤Ë¤â¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥Ñ¥Í¥ë¡¢ÅÅÃÓÁÇºà¡¢Å´¹Ý¡¦¥»¥á¥ó¥È¡¦ÀÐÃº¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿»º¶È¤¬Ì¾»Ø¤·¤Çµ¬À©¶¯²½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢µ¬ÈÏ¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æµ¬Î§²½¤äÈó¸úÎ¨´ë¶È¤ÎÂà½Ð¤¬Â¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¡¢CAAM¡¢MIIT¤Ï¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ò¡ÖÆâ´¬¼°¶¥Áè¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Æ»ë¤ä»ØÆ³¤Î¶¯²½¡¢¸¶Â§½å¼é¤ÎÅ°Äì¤ÏÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ë¤âÇÈµÚ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ï¾¯¡¹¤Î¹ÓÎÅ¼£¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬¡¢¸½²¼¤ÎÉÔÆ°»º¶È¤Î¤è¤¦¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
²áÅÙ¤ÊÃÍ°ú¤¶¥Áè¤ä²á¾ê¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë¤è¤ë»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î·òÁ´À¤ÎÔÌÂ»¤òËÉ¤®¡¢ÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹µ°Æ»¤ØÆ³¤¯¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÈ¿Æâ´¬¡×À¯ºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀ¾ ¹§¼ù¡Ê¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦¤¿¤«¤¡Ë
¥Ê¥«¥Ë¥·¼«Æ°¼Ö»º¶È¥ê¥µ¡¼¥Á¡¡ÂåÉ½¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
¥ª¥ì¥´¥óÂç³ØÂ´¡£»³°ìëú·ô¡¤¥á¥ê¥ë¥ê¥ó¥Á¾Ú·ôÅù¤ò·Ð¤Æ¡¤JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ôÅìµþ»ÙÅ¹³ô¼°Ä´ººÉôÄ¹¡¤¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥Ð¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥¹³ô¼°Ä´ººÉôÄ¹¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¡¤³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥«¥Ë¥·¼«Æ°¼Ö»º¶È¥ê¥µ¡¼¥ÁÂåÉ½¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç6Ç¯Ï¢Â³Âè1°Ì¤Ê¤ÉÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÊÝ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥è¥¿¤ÎEVÀïÁè¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¡¤¡Ø¼«Æ°¼Ö¿·¾ïÂÖ¡Ù¡ØCASE³×Ì¿¡Ù¡Ø¥È¥è¥¿ÂÐVW¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ê¥Ê¥«¥Ë¥·¼«Æ°¼Ö»º¶È¥ê¥µ¡¼¥Á¡¡ÂåÉ½¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ÃæÀ¾ ¹§¼ù¡Ë