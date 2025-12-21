U-18日本代表のキャプテンマークを巻いた神村学園DF中野陽斗SBSカップ初戦の静岡ユース戦でU-18日本代表のキャプテンマークを巻いたのは、神村学園高のキャプテンでもあるDF中野陽斗（J2・いわきFC内定）だった。「直前まで何も言われていなくて、今日、『キャプテンは陽斗で』とキャプテンマークを渡されました。キャプテンは(5月のU-18日本代表の)スイス遠征の時にやったことはあるので、別に驚きはありませんでした」この言