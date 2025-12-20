２０日午前１１時頃、京都府精華町の近鉄京都線新祝園（しんほうその）駅近くの踏切で、京都発橿原神宮前行きの特急電車（４両編成）と軽乗用車が衝突した。軽乗用車は炎上して特急の先頭部分に延焼し、同駅を出発直後の急行電車の側面にも接触した。軽乗用車からは運転手とみられる１人の遺体が見つかった。特急と急行の乗客計約５８０人にけがはなかった。京都府警木津署の発表などによると、軽乗用車は、遮断機が下りた踏切