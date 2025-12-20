12月20日、『2025 SBSカップ国際ユースサッカー』の２日目が静岡県の藤枝総合運動公園サッカー場で行なわれ、U-18日本代表はU-18スペイン代表と対戦。サガン鳥栖のFW新川志音が鮮烈な同点ゴールを挙げた。９分に先制を許したが、そのわずか２分後に反撃。敵陣の右サイドでパスカットした徳田誉（鹿島）が中央に横パスを送ると、これを受けた新川がペナルティエリア中央手前から左足を振り抜く。豪快なシュートがゴール左隅に突