「世界にバレてまう」「敵なしだな」U-18日本代表FWがスペイン相手に強烈弾！ “２戦３発”躍動で称賛の嵐「得点能力たけぇわ」【SBS杯】
12月20日、『2025 SBSカップ国際ユースサッカー』の２日目が静岡県の藤枝総合運動公園サッカー場で行なわれ、U-18日本代表はU-18スペイン代表と対戦。サガン鳥栖のFW新川志音が鮮烈な同点ゴールを挙げた。
９分に先制を許したが、そのわずか２分後に反撃。敵陣の右サイドでパスカットした徳田誉（鹿島）が中央に横パスを送ると、これを受けた新川がペナルティエリア中央手前から左足を振り抜く。豪快なシュートがゴール左隅に突き刺さった。
圧巻のゴールにSNS上ではファンから「左もいけるやん！ナイスゴール」「左でこれってね。得点能力たけぇわ」「スペイン方面か鹿島方面に見つかってまう」「この世代じゃ敵なしだな」「志音…目立ちすぎ笑」「決めすぎあまりにも」「同世代だと世界にも通用してる！」「世界にバレてまう」といった称賛の声が上がった。
新川は大会１日目の18日、静岡ユース相手に２ゴールを挙げて３−０の快勝に貢献。２試合連続の得点で早くも今大会３点目としている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】U-18日本代表の新川志音がスペイン相手に豪快な左足弾！
