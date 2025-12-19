東京・江東区の店舗を兼ねた住宅で火事があり、消火活動が行われています。80代の男性1人が救助されましたが、意識不明の重体です。【映像】ポンプ車など20台が出動した現場午前5時半すぎ、江東区千田で「写真館の2階から火が出ている」と119番通報がありました。消防などによりますと、これまでに少なくとも20平方メートルが焼けていて、ポンプ車など20台が出動し、現在も消火活動が続いています。現場は3階建ての住宅を兼