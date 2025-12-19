女優の奥仲麻琴が１７日、自身のインスタグラムを更新。第１子の誕生を報告した。昨年５月に一般男性との結婚を発表していた奥仲は、「私事で大変恐縮ですが、先日無事に第一子となる女の子を出産いたしましたことをご報告させていただきます」と投稿。「妊娠から出産までずっと支え続けてくれた夫、病院の先生をはじめ医療スタッフの方々にたくさんサポートしていただきこの日を迎えられました」とつづった。「予定日よりも早