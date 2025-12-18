株式会社サイバーセキュリティクラウド（CSC）は、Webアプリケーションを狙うサイバー攻撃から企業を守るクラウド型セキュリティサービスを提供している。WAF（Web Application Firewall）の開発を軸に、国内外の企業の安全なインターネット利用を支えるソリューションを展開している。そのCSCで技術戦略をリードしているのが、代表取締役CTOの渡辺洋司氏だ。渡辺氏は2016年、社員10名規模のスタートアップだった同社にジョインし