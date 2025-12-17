17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の3380ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3494.34ポイントボリンジャーバンド3σ 3447.59ポイントボリンジャーバンド2σ 3400.83ポイントボリンジャーバンド1σ 3397.50ポイント一目均衡表・転換線 3396.20ポイント5日移動平均 3380.00ポイント17日夜間取引終値 3370