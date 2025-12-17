TOPIX先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の3380ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3494.34ポイント ボリンジャーバンド3σ
3447.59ポイント ボリンジャーバンド2σ
3400.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
3397.50ポイント 一目均衡表・転換線
3396.20ポイント 5日移動平均
3380.00ポイント 17日夜間取引終値
3370.50ポイント 16日TOPIX現物終値
3354.08ポイント 25日移動平均
3337.75ポイント 一目均衡表・基準線
3307.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3260.57ポイント ボリンジャーバンド2σ
3245.11ポイント 75日移動平均
3243.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3213.82ポイント ボリンジャーバンド3σ
3197.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2952.99ポイント 200日移動平均
株探ニュース
