17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の3380ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3494.34ポイント ボリンジャーバンド3σ

3447.59ポイント ボリンジャーバンド2σ

3400.83ポイント ボリンジャーバンド1σ

3397.50ポイント 一目均衡表・転換線

3396.20ポイント 5日移動平均

3380.00ポイント 17日夜間取引終値

3370.50ポイント 16日TOPIX現物終値

3354.08ポイント 25日移動平均

3337.75ポイント 一目均衡表・基準線

3307.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3260.57ポイント ボリンジャーバンド2σ

3245.11ポイント 75日移動平均

3243.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3213.82ポイント ボリンジャーバンド3σ

3197.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

2952.99ポイント 200日移動平均





