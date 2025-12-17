　17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の3380ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3494.34ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3447.59ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3400.83ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3397.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3396.20ポイント　　5日移動平均
3380.00ポイント　　17日夜間取引終値
3370.50ポイント　　16日TOPIX現物終値
3354.08ポイント　　25日移動平均
3337.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3307.33ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3260.57ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3245.11ポイント　　75日移動平均
3243.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3213.82ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3197.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2952.99ポイント　　200日移動平均


