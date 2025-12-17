日本マクドナルドはきょう17日から、グラコロ第2弾の新商品「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を期間限定で販売する。「グラコロ」の販売開始から33年目を迎える今年、グラコロ史上初の試みとして2回に分けて新商品を展開する。【動画】多部未華子が“ほおばり”、グラコロ新CM第2弾として販売する「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」に、ビーフの旨みたっぷりの濃厚なデミソースと、パルメザンチーズのコクやト