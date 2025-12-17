東京・赤坂の高級個室サウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」で男女２人が死亡した火災で、サウナ室のドアノブが外れて閉じ込められた可能性があることが１６日明らかになり、衝撃が走った。同店はタレントやスポーツ選手が宣伝協力したことで知られていたが、利用者からは宣伝や外装、内装などにこだわるあまり、安全管理が不十分だったのではと批判の声が出ている。男女２人はサウナ室に入った後、何らかの原因で内側、外側の双方