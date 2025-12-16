大分市佐賀関の大規模火災で、火が燃え広がった原因を調べるため、日本火災学会のチームがドローンによる現地調査を開始しました。 【写真を見る】大規模火災の延焼原因を究明へ日本火山学会がドローンによる現地調査を開始大分 今回の火災のデータを収集するため、日本火災学会のチームは16日まで2日間ドローンを使って現地を調査します。山の延焼部分を撮影し、なぜ火が燃え広がった