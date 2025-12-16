12月16日、シンガーソングライターで俳優の星野源（44）が『第76回NHK紅白歌合戦』に出場することが発表された。今年ソロデビュー15周年を迎えた星野の一年が大舞台で締め括られることに、ファンはホッと胸を撫で下ろしているようだ。2015年から10回連続で紅白へ出場していた星野。11回目となる今回は事前収録による「特別企画」での出場で、披露する楽曲は今年発表したアルバム『Gen』に収録された『創造』だ。同曲は世界的人気ゲ