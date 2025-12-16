【「モンスターハンターワイルズ」タイトルアップデート第4弾】 12月16日 配信開始 カプコンは、12月16日配信予定であるプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」の無料タイトルアップデート第4弾を本日12月16日に配信を開始した。 今回のアップデートで