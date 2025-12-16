「モンスターハンターワイルズ」タイトルアップデート第4弾が12月16日より配信開始！古龍種「ゴグマジオス」をはじめとする、様々なコンテンツが登場
カプコンは、12月16日配信予定であるプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」の無料タイトルアップデート第4弾を本日12月16日に配信を開始した。
今回のアップデートでは「巨戟アーティア武器」の生産に必要な素材が手に入るゴグマジオスを討伐する常設イベントクエストの登場や防具の強化に必要な「重鎧玉」を集めやすいクエストが常設イベントクエストとして登場する。
その他、歴戦王ジン・ダハドが登場するイベントクエストなども順次実装を予定している。
常設イベントクエスト「咎は戦禍に睡臥する」
★9
フィールド：遺忘の械墟
受注・参加条件：HR100以上
クリア条件：ゴグマジオスの討伐
配信日：2025年12月16日
常設イベントクエスト「天滄無窮」
★7
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR41以上
クリア条件：全てのターゲットの狩猟
配信日：12月16日
イベントクエスト「狼藉なるものの武弁」
★9
フィールド：隔ての砂原
受注・参加条件：HR100以上
クリア条件：ドシャグマ（歴戦の個体）の狩猟
初回配信期間（日本）：12月17日9時～2026年1月14日8時59分
チャレンジクエスト「イベント：金の果実を欲す鳥」
★4
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR16以上
クリア条件：全てのターゲットの討伐
初回配信期間（日本）：12月17日9時～2026年2月4日8時59分
イベントクエスト「霜烈のホワイトアウト」
★8
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR41以上
クリア条件：ドドブランゴ（歴戦の個体）3頭の狩猟
初回配信期間（日本）：12月19日9時～2026年1月14日8時59分
イベントクエスト「王と私は眩闇を知る」
★8
フィールド：竜都の跡形
受注・参加条件：HR41以上
クリア条件：全てのターゲットの狩猟
初回配信期間（日本）：12月19日9時～2026年1月14日8時59分
※アルマの衣装変更は特定のサイドミッションクリア後に開放されます。
常設配信イベントクエスト「ジュデッカの心臓」
★9
フィールド：氷鎖の凍峰
受注・参加条件：HR100以上
クリア条件：ジン・ダハド（歴戦王）の討伐
配信日：12月24日9時
チャレンジクエスト「イベント：ひらけ昏の門」
★6
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR41以上
クリア条件：ゴア・マガラの討伐
初回配信期間（日本）：12月24日9時～2026年2月4日8時59分
無料コンテンツとして、4種類の懐かしのポーズを配信
「狩人の身だしなみチケット」と「オトモの身だしなみチケット」を追加で無料配信。※発売時に配信した1枚目の無料チケットの使用状況に関わらず、使用することができる。
様々なDLCがセットになった「コスメティックDLCパック4」（有料）を配信
今回は新たに14武器種の「ハンター武器の重ね着装備」がラインナップに追加。
※「コスメティックDLCパック4」に含まれるDLCは単体でもご購入いただけます。重複購入にご注意ください。
『モンスターハンターワイルズ』タイトルアップデート第4弾配信開始！- 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) December 16, 2025
ナディアやファビウスたちと協力し、古龍種「ゴグマジオス」討伐を目指そう！https://t.co/mS7C3xj9i3#MHWilds #モンハンワイルズ pic.twitter.com/48TOCPcOAH
(C)CAPCOM