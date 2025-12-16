お笑いコンビ、U字工事が16日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜金曜午前8時30分）にゲスト出演。アマゾンロケ中に発砲された経験を明かした。U字工事は、テレビ朝日で放送されていた「陸海空こんな時間に地球征服するなんて」の人気コーナー「部族アース」に出演。少数民族の元を訪れる企画で、福田薫は「本当に部族の方に『これ以上行くな』って発砲された時があって。日本大使館に逃げ込みたいと思いましたもん」