ホギメディカルは反落している。１６日午前８時ごろ、米カーライル・グループ＜CG＞と取り組んでいる非公開化に向けた協議について、最終提案を受けている１株６７００円をＴＯＢ（株式公開買い付け）価格とする前提で現在最終調整中と発表しており、これにサヤ寄せする動きとなっている。今回の件について、日本経済新聞電子版は１５日午後３時ごろに「投資ファンドの米カーライル・グループは手術用品