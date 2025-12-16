松屋フーズホールディングスが３日続伸している。１５日の取引終了後、関東を中心に「六厘舎」をはじめとするラーメンチェーンを展開する松富士（東京都千代田区）の全株式を２６年１月５日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 ラーメン業態への本格進出を通じて顧客接点を拡げ、事業の持続的成長と収益性の一層の向上を目指す。取得価額は９１億６０００万円。なお