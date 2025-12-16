湖北工業が反落している。１５日の取引終了後、子会社エピフォトニクスが単結晶ＰＬＺＴ薄膜ウエハーの販売を開始したと発表。これを受けて朝方は高く始まったものの、買いが続かなかったようだ。 鉛（Ｐｂ）、ランタン（Ｌａ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、チタン（Ｔｉ）の酸化物であるＰＬＺＴ薄膜は、現在光変調器などの光デバイスで用いられているＬＮ（ニオブ酸リチウム）材料などに対して約１０倍の高い電気光学効