ミッフィーの大人可愛い雑貨が新登場♪癒やされ可愛い木製のミッフィー雑貨をお迎えしちゃおう。☆シンプルで可愛らしい新作ミッフィーアイテムをチェック！（写真18点）＞＞＞1929年創業の木製玩具メーカー「ニチガン」より、「ミッフィー ドールスマートフォンスタンド」「ミッフィー メガネスタンド」「ミッフィー スマホスタンドTYPE?」「ミッフィー リングホルダー」の4アイテムが新登場。「ミッフィー ドールスマートフォ