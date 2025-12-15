¡Ú¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡ÛÌþ¤ä¤µ¤ì¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ÌÚÀ½»¨²ß4¥¢¥¤¥Æ¥à
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÂç¿Í²Ä°¦¤¤»¨²ß¤¬¿·ÅÐ¾ì¢ö¡¡Ìþ¤ä¤µ¤ì²Ä°¦¤¤ÌÚÀ½¤Î¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼»¨²ß¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¡ù¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¿·ºî¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿18ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
1929Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÌÚÀ½´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥ó¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥É¡¼¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥á¥¬¥Í¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥ÉTYPE¶¡×¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥ê¥ó¥°¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥É¡¼¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ÏÎ©ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê½ÐÍè¤ëÊØÍø¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤À¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥á¥¬¥Í¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ï·î¤Î·Á¤ÎÅÚÂæ¤ÈÎ©ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¥á¥¬¥ÍÃÖ¤ÉôÊ¬¤¬¼è¤ê³°¤»¤Æ¡¢¹¥¤ß¤Î¸þ¤¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£ÅÚÂæ¤Ï·î¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥ÉTYPE¶¡×¤Ï¤È¤¸ÌÜ¤ÎÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÄêÈÖ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¸ÌÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë²Ä°¦¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥ê¥ó¥°¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ÏÎ©ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£²óÅ¾¼°¤Î¥Õ¥¿¤ò²ó¤·¤Æ¾®Êª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÌÚÀ½¥ê¥ó¥°¥Û¥ë¥À¡¼¤ÏÍøÊØÀ¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£
¤É¤ì¤âÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç²Ä°¦¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÂ·¤¤¡£
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Illustrations Dick Bruna¡ÊC¡Ëcopyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com
