今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の要人発言などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円８０～１５５円８０銭。 この日は、夕方の欧州時間にかけ１５５円００銭近辺までドル安・円高が進んだ。今晩は米１２月ニューヨーク連銀製造業景気指数が発表される。また、ミランＦＲＢ理事やウィリアムズ・ニューヨーク連銀理事に発言機会