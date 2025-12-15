１５日の東京株式市場は大きく売り優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比４８４円安の５万０３５２円と大幅反落。 前週末の米国株市場ではＮＹダウなど主要株価指数が揃って下落、特にハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数の下げが目立った。前週１１日に波乱含みの下落に見舞われたオラクル＜ORCL＞が続落したほか、半導体設計大手ブロードコム＜AVGO＞の下げが目立ち、投資家のセンチメ