（NY時間14:24）（日本時間04:24） アルファベットC＜GOOG＞313.98（-7.02-2.19%） アルファベットA＜GOOGL＞312.78（-7.43-2.32%） オープンＡＩは、グ－グルによる「ジェエミ３」投入で競争が激化する中、チャットＧＰＴのコーディング、科学、幅広い業務タスクへの対応力を高める新たなＡＩモデル「ＧＰＴ－５．２」を発表した。 ＧＰＴ－５．２は情報検索・文章作成・翻訳