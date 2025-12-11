ÂæÏÑÍ­»ö¤ò½ä¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÃæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¡¢ÊóÉü¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÂæÏÑÈÇ¥ä¥Õ¡¼¤Î¡ÖYahoo´ñËà¡×¤Ï¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¶ÛÄ¥¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô°ÕÍß¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ8Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ»þ´Ö10Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬»þÅÀ¤Ç4Ëü5000¿ÍÄ¶¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ö±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬39¡¥3%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢°Ê²¼¡¢¡Ö°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê26¡¥8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤/ÆÃ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê14¡¥0¡ó¡Ë