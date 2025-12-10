27日に防衛戦ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は27日、サウジアラビア・リヤドのモハメド・アブドゥー・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。9日、トレーニング中の写真を公開。今年4戦目となるハードスケジュールの最終調整で、完璧な肉体美を披露し、ファンを沸かせた。公開された写真では、井上がリング内でヘアバンドを巻き、グローブを着用。汗に濡