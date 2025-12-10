27日に防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は27日、サウジアラビア・リヤドのモハメド・アブドゥー・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。9日、トレーニング中の写真を公開。今年4戦目となるハードスケジュールの最終調整で、完璧な肉体美を披露し、ファンを沸かせた。

公開された写真では、井上がリング内でハチマキを巻き、グローブを着用。汗に濡れた上半身の筋肉がくっきり浮かび上がり、鋭い視線を上に向けている。別のカットでは拳を構え、肩や胸板の厚みが際立っている。

井上はXで実際の画像を公開。文面に「今年最後の追い込みもあと少し 年4回のハードスケジュール絶対やり切るよ」と記した投稿には、日本のファンから称賛が相次いだ。

「スーパーサイヤ人すぎる。やっぱり短髪もかっこいい」

「稀に見るハードスケジュールにも関わらず毎回完璧に仕上げてるの本当に尊敬できる……」

「静に考えて年4回も4団体統一戦やるって物凄いよな」

「また大きくなってる？！」

「井上尚弥選手の凄さが分かる写真。才能はもちろんあるけれど、軽量級の選手がここまで身体を作っているの、あまり見たことがない」

「まさに鬼だな 色んな意味で恐ろしい」

この興行はNTTドコモの映像配信サービス「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」で中継予定。井上は今年1月キム・イェジュン、5月ラモン・カルデナス、9月ムロジョン・アフマダリエフに勝利した。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）。25歳のピカソが32勝（17KO）1分。



（THE ANSWER編集部）