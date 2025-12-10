プロ野球の2025年度の現役ドラフトが9日に行われ、各球団の獲得選手が発表されました。12選手が新天地に移籍します。内訳は投手4人、内野手2人、外野手6人。前回は13人中投手9人でしたが、2022年第1回から通じて初めて野手の人数が上回りました。ソフトバンクは2019年ドラフト1位・佐藤直樹選手が楽天に移籍。今季はキャリアハイ104試合の出場で打率.239、5本塁打、18打点の成績でした。西武からオリックスに移籍の平沼翔太選手は