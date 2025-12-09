プリンセス天功が日本各地に埋めた埋蔵金を探すため“秋山アベンジャーズ”達が超能力を使って探索を開始。まさかの展開に、スタジオで悲鳴が巻き起こった。【映像】プリンセス天功、埋蔵金を埋めた場所の写真『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明