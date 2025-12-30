¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤¬Á´¹ñ6¥«½ê¤ËËä¤á¤¿¡È20²±±ß±Û¤¨¤ÎËäÂ¢¶â¡É¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½©»³¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÃ£¡£12·î30Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎÈ¯·¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËäÂ¢¶â¤Î¾ì½ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤¹¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡Ø¥Ê¥ª¥­¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤ÏYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ôÎß·×380Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ·Ï¿Íµ¤YouTuber Naokiman¤Î½é´§ÈÖÁÈ¡£Ä¶¾ï¸½¾Ý¸¦µæ²È¡¦½©»³âÃ¿Í¤Î¤â¤È¡¢Ç½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¥í¥­¡¢À¡ÅÄ°½Çµ¡¢»³ËÜ¤«¤ê¤ó¡¢¹â¶¶À®Èþ¡¢°ìÀ¥