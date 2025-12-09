立憲民主党の米山隆一衆議院議員が2025年12月8日にXを更新し、緊急手術を報告していた妻・室井佑月さんの無事を報告した。「尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった」室井さんは12月6日、Xで「明け方から血尿」「背中と腹が痛くて」として、尿管結石と診断されたことを報告。しかし8日になって、「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった」と投稿した。室井さんあてには「手術が無事に