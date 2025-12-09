鹿児島アークシティは、「ホテルグランセレッソ鹿児島天文館」を2026年3月10日に開業する。3月に閉館したホテルグランセレッソ鹿児島を天文館に新築移転し、装いも新たに開業する。客室は、スタンダードダブル、2段ベッドと電子レンジや冷凍冷蔵庫、天井投影プロジェクターを完備したキャビンツイン、ユニバーサルルーム、スーペリアツイン、桜島を望むグランセレッソツイン、桜島を大パノラマで望むザ・グランセレッソなどの9タイ