プロ野球・巨人で活躍した元木大介氏が、８日放送のテレビ東京系「主治医が見つかる診療所」（午後８時）に出演した。近頃はスマートな激変ぶりで話題を集める元木氏。４月のＹｏｕＴｕｂｅでは「全盛期から体重２０キロ減」と題した動画をアップし、健康のためにマックス９０キロあった体重を２０キロちょっと落としたと語っていたが、この日は「激やせ重病説」の真相について告白した。７年前に出演した同番組で２型糖尿病