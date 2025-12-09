国内長期金利が約18年ぶりの高水準を記録した。日銀は12月18〜19日の金融政策決定会合で政策金利を0.75%に引き上げる公算は大きいとみられ、その後も利上げスタンスを続けるとの観測は根強い。インフレ定着など、中長期的な金利上昇圧力は多く、年明け以降の春闘での賃上げ率次第では、日銀の追加利上げペースが加速する可能性もある。高市政権の積極財政姿勢に伴う国債増発懸念も、金利上昇を後押しする要因として無視できないだ