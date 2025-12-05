米ネットフリックスのロゴ＝2022年4月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米動画配信大手ネットフリックスは5日、米老舗メディアのワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）を買収すると発表した。米ハリウッドを象徴する旧ワーナーの中核事業が対象で、買収額は約720億ドル（約11兆円）。巨大なメディア勢力が新たに誕生する大型再編となる。報道のCNNは対象外。WBDは「ハリー・ポッター」や「バットマン」といった人