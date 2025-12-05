エイケン工業は後場急落。５日午後２時３０分ごろ、２５年１０月期の単独決算を発表。売上高は８１億円（前の期比１１．２％増）、最終利益は３億２６００万円（同４９．９％増）となった。主力のフィルター部門、第２の柱として拡販を図る燃焼機器部門のいずれも増収増益となり、会社計画を上振れして着地した。２６年１０月期は上振れした前期の実績に対し売上高は８３億５１００万円(３．０％増）、最終利益は３億１０