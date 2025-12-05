ソフトバンクグループが３連騰。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル電子版がこの日、ソフトバンクＧが米政権とハイテク工業団地建設を協議していると報じ、これに反応した買いが株価を押し上げたようだ。なおソフトバンクＧの孫正義会長兼社長は５日、韓国の李在明大統領と面会し、ＡＩや半導体分野での協力などについて協議したとも国内メディアにより報じられている。 出所：MINKABU PRESS