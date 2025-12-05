TBSの南後杏子アナ（24歳）が、12月5日に放送されたバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。“好きな女性アナウンサー7位”に選出され「結構衝撃というかビックリしている」と語った。「ラヴィット！」の中で、「2025好きな女性アナウンサーランキング」の順位が発表されることになり、10位に宇賀神メグアナが選出され、進行を務めていた南後杏子アナは「もう、いきなりお世話になってる先輩が出てきて。どうしよう…私も