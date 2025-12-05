南後杏子アナ“好きな女性アナウンサー7位”に「結構衝撃というかビックリ」
TBSの南後杏子アナ（24歳）が、12月5日に放送されたバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。“好きな女性アナウンサー7位”に選出され「結構衝撃というかビックリしている」と語った。
「ラヴィット！」の中で、「2025好きな女性アナウンサーランキング」の順位が発表されることになり、10位に宇賀神メグアナが選出され、進行を務めていた南後杏子アナは「もう、いきなりお世話になってる先輩が出てきて。どうしよう…私も情緒不安定に。仕事場なんですけど」と笑うと、田村真子アナから「そこはしっかりお願いします」とツッコミが入る。
そして7位に南後アナがランクインし、番組が作った特別なVTRが放送されると、南後アナは「このランキングと自分を結びつけて考えたことがなかったので、結構衝撃というかビックリしているんですけれど、でも、『THE TIME,』とか『ラヴィット！』とかで知ってくださった方も多いのかなと思って。こんな愛のあるVTRを作ってくださってありがとうございます」と話し、先輩の田村アナは涙を流しながら「うれしいです。3年目で（ランキングに）入るというのはすごいことだと思うので」と祝福した。
「ラヴィット！」の中で、「2025好きな女性アナウンサーランキング」の順位が発表されることになり、10位に宇賀神メグアナが選出され、進行を務めていた南後杏子アナは「もう、いきなりお世話になってる先輩が出てきて。どうしよう…私も情緒不安定に。仕事場なんですけど」と笑うと、田村真子アナから「そこはしっかりお願いします」とツッコミが入る。